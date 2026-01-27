Откриха рекордни количества злато в Източна Босна

Подкрепя тезата за голяма магматично-хидротермална система в недрата

Канадската компания Terra Balcanica Resources откри „обещаващи“ количества злато и сребро в Източна Босна, което открива перспективи за по-нататъшно проучване и разработване на благородни метали, се казва в изявление на компанията, съобщава Hina.

Канадската компания за проучвания публикува допълнителни резултати от анализа на текущата си кампания за сондажи Фаза III. Фокусът на настоящия доклад е върху целевите райони Брежани и Кумавичи Ридж, и двата от които са част от цялостния проект Виогор-Заник в Босна и Херцеговина. Новите данни показват, че минерализираните зони и на двете места могат да бъдат значително разширени, което подкрепя тезата за голяма магматично-хидротермална система в недрата.

Особено важно е потвърждението на обширната близкоповърхностна златна минерализация в Брежани, както и успешното идентифициране на допълнителни висококачествени сребърно-антимонови жили в Кумавичи.

Настоящите сондажи потвърждават „многодоменния характер“ на целта. Това означава, че тук се срещат два различни вида минерализация: златоносен скарн, разположен над епитермална сребърно-антимонова минерализация.

Сондирането BRE25001A е дало забележителен резултат за разпространението на златото в близост до повърхността.

Предишни сондажи в тази област вече са показали подобни дебелини и степени, включително 88 метра с 0,50 г/т злато от повърхността (сондаж BREDD002), което подчертава последователността на системата.

В допълнение към златния компонент близо до повърхността, Terra Balcanica се насочва и към по-дълбоки, полиметални структури в целта Брежани. Сондаж BRE25001 пресече епитермална минерализация, която даде 60 g/t сребърен еквивалент (AgEq) на 6,0 метра от дълбочина 158 метра.