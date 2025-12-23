Тимчо Муцунски: Македония остава ангажирана с европейската интеграция и диалога със София

Още по темата: Тимчо Муцунски: Македонският език и идентичност не са предмет на преговори 27.11.2025 10:32

Правителството не е готово да приеме конституционни изменения

Изискваме от Брюксел промяна в заключенията на преговорната рамка за интеграцията на Македония в ЕС, каза Тимчо Муцунски, министърът на външните работи на РС Македония, на съвместна пресконференция с албанската си колежка, министър Елиса Спиропал, съобщава МКД.

Муцунски не каза как Брюксел е отговорил на това искане, но добави, че страната няма зона на комфорт, за да търгува по въпроси, свързани с идентичността. Премиерът Христиан Мицкоски наскоро информира за това искане, като заяви, че се търси предложение за промени в заключенията.

Муцунски подчерта, че Македония остава ангажирана с процесите на европейска интеграция и с намирането на взаимно приемливо решение с официална София.

„Правителството не е готово да приеме конституционни изменения, без да получи рамка за предвидимост от Европейския съюз за двустранни спорове. Тази позиция беше ясно изразена в Брюксел и сред някои държави членки има нарастващо разбиране за нашата позиция. Конституционните изменения без сигурност и предвидимост ще ни доведат до нова задънена улица“, добави Муцунски.