Тимчо Муцунски: Македонският език и идентичност не са предмет на преговори

Да бъдеш добър съсед означава и да бъдеш честен един с друг

Ние като държава оставаме ангажирани с изпълнението на международните си задължения и ще продължим да бъдем конструктивен и предвидим партньор в региона, но въпросите за македонския език и идентичност и достойнството на нашия народ не са и не могат да бъдат предмет на преговори, каза министърът на външните работи и външната търговия на РСМ Тимчо Муцунски в обръщението си към 24-тото заседание на Съвместния парламентарен комитет ЕС-Македония, което започна в централата на Европейския парламент в Страсбург, съобщава „Нова Македония”.

„Да бъдеш добър съсед означава и да бъдеш честен един с друг. Продължаващото блокиране от страна на България на следващите стъпки в процеса ни на присъединяване не само вреди на нашата нация. То отслабва стратегическия авторитет на разширяването в целия регион и в дългосрочен план не служи и на интересите на България. Стабилен и проспериращ съсед, ориентиран към ЕС, на западната граница на България е предимство, а не заплаха”, допълни Муцунски.

Според него, македонските и българските граждани търсят улеснения в преминаването на границите, търговията, сътрудничеството и обучението и затова в отношенията между страните трябва да се използва логиката на инвестиране в Коридор 8, който е показал, че двете страни могат да си сътрудничат при избора на конкретни проекти, вместо при абстрактни спорове, и при изграждането на пътища, железопътни линии и енергийни връзки, вместо при нови оплаквания.

„Искаме отношения с България, които се определят от споделени възможности, а не от постоянна блокада. Ще продължим да спазваме международните си споразумения и сме готови да задълбочим сътрудничеството, където то носи осезаеми ползи за нашите граждани в областта на свързаността, енергетиката, образованието, културата и различни други трансгранични проекти”, добави Муцунски.

Според него е отговорност както на македонските институции, така и на ЕС да преодолеят този песимизъм и да покажат, че има и добри неща.

„Въпреки всички разочарования, моята страна запази курса си. Днес ние сме на 100 процента в съответствие с общата външна политика и политика за сигурност на Европейския съюз, не на 95, не на 98, а на 100 процента. Самото съгласуване не е лесно. Ние сме с Европейския съюз по отношение на Украйна, санкциите и защитата на международния ред, основан на правила. Последният доклад на Европейската комисия (ЕК) ясно признава това и е нещо, с което ние като държава се гордеем”, заяви Муцунски.

Той подчерта, че подкрепата на РСМ за Украйна, прилагането на режима на санкции и активната роля като съюзник в НАТО показват, че „страната ни не е от онези, които само чакат в коридорите на Съюза, а че вече допринася за европейската сигурност”.

„Движим се напред паралелно съгласно Плана за растеж на ЕС и Програмата за реформи. Фокусирани сме върху икономическия растеж, върху това да задържим младите хора у дома, върху привличането на инвеститори и върху инвестирането в свързаност и цифрова трансформация. Това не са само реформи за доброто на Европейския съюз, но и реформи за нашите граждани, които стават по-силни и по-устойчиви, когато са вградени в европейската рамка”, добави Муцунски.

Според него хармонизирането с политиките на ЕС и прилагането на реформи трябва да се превърнат в конкретни стъпки напред, които ще изпратят ясно послание до гражданите, че усилията, хармонизацията и ангажираността са наистина оценени.

„Това, което искаме, е процесът на присъединяване към ЕС да функционира според собствените си принципи, без въпросите на идентичността да се използват като пречка за страна, която е напълно съобразена с ценностите и политиките на ЕС”, каза още Муцунски.