Мицотакис за протестите на фермерите: Няма да се поддадем на изнудване

Още по темата: Гръцките фермери планират блокади на ключови маршрути 22.12.2025 09:03

Времето за споделена отговорност към обществото е дошло

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис заяви във вторник, че правителството „няма да се поддаде на изнудване“ от страна на фермерите, протестиращи срещу забавените плащания на субсидиите от ЕС и нарастващите производствени разходи, и поднови призива си за преговори, пише електронното издание на в. Kathimerini.

Коментарът дойде, тъй като фермерите продължиха да блокират главни магистрали в цялата страна преди празничния отлив , като властите налагат отклонения на движението. Някои фермерски групи обявиха, че ще отблокират магистралите от вторник до петък, за да улеснят пътуването по Коледа, преди да преосмислят действията си преди Нова година.

„Времето за споделена отговорност към обществото е дошло“, каза Мицотакис на заседание на кабинета, обръщайки се към фермерите. Нашите съграждани не трябва да страдат, нито да рискуват пътнотранспортни произшествия. Пътната полиция ще има първата дума.“

Мицотакис покани фермерите да се срещнат, за да обсъдят исканията си, но без резултат.

„На тези, които предпочитат парадокса да отправят претенции и да не водят диалог, отговаряме, че правителството няма да се поддаде на изнудване. Няма да дискриминираме в полза на една социална група спрямо други“, добави той, признавайки, че много от исканията на фермерите са справедливи.