Гръцките фермери планират блокади на ключови маршрути

Камионите, превозващи стоки, ще бъдат спрени

Гръцките фермери засилват протестите си през коледната седмица, като обявяват планове да прекъснат търговския транспорт, но се стремят да избегнат неудобства за пътуващите по празниците. В понеделник сутринта се очаква трактори от голям протестен лагер в централна Гърция да се придвижат към ключов магистрален тунел, свързващ северната и южната част на страната, където планират да блокират движението на камиони за няколко часа, съобщава To Vima.

Според представители на фермерите, акцията ще започне около края на сутринта и ще бъде символична. Камионите, превозващи стоки, ще бъдат спрени, докато личните автомобили и автобусите ще могат да преминават свободно. Лидерите на протеста казват, че целта е да се окаже натиск върху властите, без да се пречи на хората да пътуват по време на празниците.

За да подчертаят посланието си, фермерите на няколко места на протеста раздадоха местни продукти на преминаващите шофьори, много от които изразиха подкрепа за демонстрациите и ги насърчиха да продължат.

Протестите се провеждат, след като министър-председателят Кириакос Мицотакис се обърна към ситуацията с публично послание, призовавайки фермерите да зачитат по-широкия обществен интерес. Той заяви, че правителството остава отворено за диалог, но отхвърли това, което описа като неразумни искания. Според министър-председателя, по-голямата част от исканията на фермерите вече са удовлетворени или се разглеждат положително, докато други се сблъскват с правни или фискални ограничения.

Greek farmers’ road blockades in protest of the government’s agricultural policies and the recent subsidy fraud scandal will persist during Christmas week. pic.twitter.com/M2K9NRQp2m — john l (@Johnl1465045L) December 21, 2025

Фермерските групи обаче обвиняват правителството,

че не се ангажира по смислен начин. Те твърдят, че е необходимо да се продължи натискът и са очертали планове за по-нататъшно ескалиране, включително блокиране на обслужващите пътища, използвани от търговски превозни средства, и поддържане на затварянето на граничните митнически пунктове. Обмислят се и допълнителни демонстрации пред офисите на правителството и управляващата партия в големите градове.

Напрежението се засили и след съобщения, свързващи виден представител на земеделски съюз с предполагаеми нередовни селскостопански субсидии. Лидерът на съюза категорично отрече твърденията, като заяви, че обвиненията са опит да се подкопае по-широкото земеделско движение. Той обеща да предприеме правни действия и заяви, че всяко присъдено обезщетение ще бъде дарено на земеделските производители, засегнати от неотдавнашните загуби на добитък.

С протестите, които ще продължат през коледната седмица, земеделските производители заявяват, че са решени да поддържат видимостта на своите действия, като същевременно балансират обществената подкрепа и икономическия натиск.