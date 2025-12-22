Атина връща конфискуваните регистрационни номера

Ако номерата се вземат от трето лице, ще бъде необходимо и заверено пълномощно

Регистрационните номера и шофьорските книжки няма да бъдат връщани в случаи на антисоциални нарушения на паркирането, като паркиране на рампи за хора с увреждания.

Шофьорите и мотоциклетистите в Атина, чиито регистрационни номера са били отнети от общинската полиция, ще могат да ги получат обратно в рамките на мярка, целяща да улесни пътуването по време на коледния период, съобщава To Vima.

Връщането на номерата ще се извърши след заплащане на съответната глоба и при представяне на необходимите документи: регистрация на превозното средство, застрахователна полица и валиден документ за самоличност (лична карта или паспорт).

Ако номерата се вземат от трето лице, ще бъде необходимо и заверено пълномощно.

Съгласно съобщението, регистрационните номера и шофьорските книжки няма да бъдат връщани в случаи на антисоциални нарушения на паркирането, като паркиране на рампи за хора с увреждания или в забранени зони, маркирани с R-71 и R-72. Същото важи и за случаи, в които са издадени съответни решения от съдебните органи.