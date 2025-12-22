Кметът на Венеция забрани музикалните събития, продажбата на алкохол и фойерверките

Венеция продължава да балансира

Кметът на Венеция Луиджи Бруняро подписа указ за защита на „ландшафта, безопасността и качеството на живот на града“ на 25 декември, съобщиха няколко италиански медии.

От 22:00 часа на 24 декември до 6:00 часа на 25 декември на обществените институции е забранено да организират развлекателни и музикални събития. Тези ограничения се отнасят за заведения, разположени на 500 метра от църкви, както и в стария град и на островите, и на множество площади и квартали на Местре. През същия период и в същия район, постановлението забранява продажбата на алкохол на тераси. Фойерверките също са забранени. Хранителните магазини ще бъдат затворени от 22:00 часа до 6:00 часа.

Венеция продължава да балансира интересите на местното население с изискванията на глобална туристическа дестинация. Чрез прилагането на специфични ограничения по време на пиковите празнични периоди, общинските ръководители се стремят да запазят уникалния културен и религиозен характер на града, да гарантират обществената безопасност и да осигурят по-хармонична среда както за жителите, така и за посетителите по време на празничния сезон.