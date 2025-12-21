Скопие е с най-мръсния въздух в Европа

Гъстата мъгла и слабата видимост напълно парализираха международното летище в Скопие. От тази сутрин всички полети са или забавени, или пренасочени към съседни летища, включително и към София.

Стотици пътници останаха блокирани в терминалите в очакване на информация дали и кога ще могат да излетят или кацнат.

Причината обаче не е само метеорологична. Скопие отново се изкачи на печално първо място – днес е най-замърсеният град в Европа и сред първите пет в света според платформата IQAir, съобщи БТВ.

Концентрацията на вредните фини прахови частици PM10 в определени части на града е до 10 пъти над допустимите европейски норми, което прави дишането затруднено и опасно за здравето.

Тревожната ситуация предизвика и политическа буря. Опозицията обвинява във некомпетентност и настоява правителството спешно да обяви кризисно положение на територията на град Скопие.

От своя страна правителството активира част от извънредните препоръки, които влизат в сила, когато прагът за алармиране бъде надвишен два дни поред.

Част от мерките включват освобождаване от работа на бременните жени, хората над 60-годишна възраст и хронично болните, както и препоръка за ограничено използване на служебни автомобили.

Въпреки това гражданите реагират, че тези мерки са недостатъчни, докато градът се задушава в смог.