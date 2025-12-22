Виктор Орбан: Продължаващата война в Украйна е от полза за производителите на оръжие и банкерите

Брюксел обеща, че санкциите ще смажат Русия, но те унищожиха Европа

Унгарският премиер Виктор Орбан посочи три групи, които според него се застъпват за продължаването на украинския конфликт. Същевременно, отбеляза политикът, европейските страни се нуждаят от мир.

Орбан смята, че ескалация на войната в Украйна е необходима само на определена категория политици, военни индустриалци и редица банкери.

„Кой иска войната в Украйна да продължи? Политиците, които вярват, че ядрена сила може да бъде победена на бойното поле. Производителите на оръжие, които печелят от безкрайните конфликти. И банкерите, които са заложили на военното поражение на Русия“, написа унгарският премиер в социалната мрежа Х.

Виктор Орбан също така заяви, че Брюксел обеща, че санкциите ще смажат Русия, но те унищожиха Европа.

„Брюксел обеща, че санкциите ще смажат Русия. Вместо това те унищожиха Европа. Цените на енергията скочиха рязко, конкурентоспособността се срина и Европа изостава“, добави още Орбан.

Орбан подчерта, че това е цената на лошите решения и че са необходими преговори, а не ескалация на ситуацията.

