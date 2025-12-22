Виктор Орбан: Продължаващата война в Украйна е от полза за производителите на оръжие и банкерите

Брюксел обеща, че санкциите ще смажат Русия, но те унищожиха Европа
Унгарският премиер Виктор Орбан посочи три групи, които според него се застъпват за продължаването на украинския конфликт. Същевременно, отбеляза политикът, европейските страни се нуждаят от мир.
Орбан смята, че ескалация на войната в Украйна е необходима само на определена категория политици, военни индустриалци и редица банкери.
„Кой иска войната в Украйна да продължи? Политиците, които вярват, че ядрена сила може да бъде победена на бойното поле. Производителите на оръжие, които печелят от безкрайните конфликти. И банкерите, които са заложили на военното поражение на Русия“, написа унгарският премиер в социалната мрежа Х.
Who wants this war to go on?— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 21, 2025
1️⃣ Politicians who think a nuclear power can be defeated on the battlefield.
2️⃣ Arms manufacturers profiting from endless conflict.
3️⃣ Bankers who've placed their bets on Russia's military defeat.
The people of Europe deserve better. Europe needs… pic.twitter.com/MDgGqn6Ju8
Виктор Орбан също така заяви, че Брюксел обеща, че санкциите ще смажат Русия, но те унищожиха Европа.
„Брюксел обеща, че санкциите ще смажат Русия. Вместо това те унищожиха Европа. Цените на енергията скочиха рязко, конкурентоспособността се срина и Европа изостава“, добави още Орбан.
🔻 Brussels promised sanctions would crush Russia. Instead, they crushed Europe. Energy prices exploded, competitiveness collapsed, and Europe is falling behind. This is the cost of bad decisions. Negotiations are needed, not escalation. pic.twitter.com/OiUaHI6UiF— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 21, 2025
Орбан подчерта, че това е цената на лошите решения и че са необходими преговори, а не ескалация на ситуацията.