Виктор Орбан: Белгийският премиер е в много трудна ситуация (ВИДЕО)

Темата за войната и мира доминира на срещата на върха на ЕС в Брюксел

Белгийският премиер е в много трудна ситуация. Това каза унгарският премиер Виктор Орбан по въпроса за замразените руски активи, съобщава MTI.

„Освен това те ще платят финансовата цена, защото ако белгийската компания, управляваща активите на руснаците, фалира, това може да срине цялата белгийска национална икономика”, напомни Виктор Орбан, отбелязвайки, че компанията има и активи на стойност около 16 милиарда евро в Русия, така че руският отговор може да засегне предимно тях.

„Въпреки многото точки от дневния ред, този уикенд ще бъде доминиран от една-единствена тема - темата за войната и мира”, заяви Орбан.

Говорейки по повод срещата на върха на ЕС в белгийската столица, която ще започне с участието на лидерите на държавите-членки на ЕС, Виктор Орбан каза, че следващият седемгодишен бюджет, миграцията и Близкия изток са в дневния ред на срещата, но всички тези иначе важни въпроси ще бъдат „засенчени“ от въпроса за войната и мира.

„Трябва ли да подкрепяме Украйна, какво трябва да се направи със замразените руски активи, ако това не проработи, каква друга финансова подкрепа трябва да предоставим, какво означава това за бъдещите поколения, какъв трябва да бъде мащабът, как трябва да се отнесем към американския мирен план”, изброи Виктор Орбан въпросите, които ще бъдат обсъдени, след което отбеляза, че „това е горе-долу букет от цветя, от който всеки ще издърпа най-важните за него нишки“.

По въпроса за замразяването на руски активи, Орбан заяви:

„Европейският съвет досега е вземал единодушно решение за замразяването на всеки шест месеца, в което Унгария също можеше да изрази своята позиция, но тази правна ситуация е напълно променена - по незаконен начин - и решението е удължено за неопределено време, което вече може да се вземе без единодушие. Унгария сега търси съюзници, ние събираме онези страни, които смятат, че експроприацията на руски активи и прехвърлянето им на Украйна не е нищо повече от „открито обявяване на война“.”

Орбан съобщи още, че е написал писмо до руския президент преди няколко седмици, в което го пита дали ако ЕС отнеме замразените активи на Русия, ще има ли някакъв отговор и ако да, ще вземат ли руснаците предвид кой как е гласувал при това решение.

В отговора се посочва, че „ще има силни мерки за отговор, използващи всички средства на международното право, и при това ще се вземе предвид коя държава-членка на Съюза е заела позиция“, каза той.