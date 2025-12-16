Унгария блокира Украйна по пътя към ЕС

Унгария блокира документа относно процеса на разширяване, който Европейският съюз приема всяка година, тъй като се противопоставя на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС. Това заяви датският министър по европейските въпроси Мари Биер, цитирана от ДПА.

По думите ѝ правителството на унгарския премиер Виктор Орбан отказва да подкрепи положителна оценка за напредъка на Украйна. Този елемент обаче не може да бъде премахнат от документа, тъй като се ползва с подкрепата на всички останали държави членки.

„Имаме 26 страни членки, които ясно демонстрират силна подкрепа за Украйна. Формулировката в документа е справедлива и честна“, заяви Биер в кулоарите на консултациите в Брюксел. Дания в момента е ротационен председател на Съвета на ЕС.

Германският представител Гюнтер Крихбаум разкритикува поведението на Будапеща, като го определи като „все по-разрушително“ и обвини Унгария, че забавя работата на Европейския съюз.

Ветото на Унгария означава, че Украйна засега не може да разчита на официално начало на преговорите за присъединяване. Биер обаче подчерта, че процесът остава активен, тъй като работата продължава неофициално.

„Украйна получава насоки какви реформи трябва да проведе и какви изисквания да изпълни. Процесът на присъединяване продължава“, заяви тя, като добави, че страната би могла да постигне бърз напредък, ако Унгария в даден момент отмени ветото си.

Унгарското правителство оправдава позицията си с големите финансови нужди на Украйна и твърдения, че унгарското малцинство в страната е поставено в неравностойно положение.