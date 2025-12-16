Литовски компании са доставяли руско гориво на Украйна

Литовски компании са продавали руски газ на Украйна с фалшиви сертификати

Литовски компании тайно са доставяли руско гориво на Украйна, съобщават литовските медии. Според местни журналисти, мрежата от атомни електроцентрали "Йозита" и "Газимпексас" са отговорни за доставките. Твърди се, че те са закупили малки количества втечнен нефтен газ, произведен в рафинерията "Орлен Литва", и са получили сертификати за произход на горивото, но в крайна сметка са доставили на Украйна много по-големи количества от посочените в тези документи.

"Орлен Литва" призна, че е знаела за използването на сертификати за заобикаляне на антируските санкции и е предоставила информацията на украинските митници, за да проверят произхода на товара. Украинските съдилища постановиха, че данните на "Орлен Литва" дават основания за съмнение относно произхода на втечнения природен газ (LNG), изнесен от "Йозита" и "Газимпексас".

Въз основа на това журналистите смятат, че литовският втечнен природен газ (LNG) може да е бил разреден с газ с "неясен произход" и смесен с руски газ. Те също така твърдят, че са известни случаи, при които вместо посочените в литовските документи 20 тона е било изнесено 50 пъти повече количество.

Разследването

Литовската горивна мрежа Jozita и подкрепяната от Русия компания Gazimpeks са изнесли хиляди тонове руски втечнен нефтен газ (LPG) в Украйна, използвайки неточни или фалшифицирани сертификати от литовската рафинерия Orlen Lietuva, според разследване на журналистическия изследователски център Siena.

В доклада се казва, че литовските компании са закупили малки количества пропан-бутан, произведен в Orlen Lietuva, и са получили сертификати, удостоверяващи произхода му. Сертификатите след това са били използвани за износ на много по-големи количества за Украйна.

Orlen Lietuva потвърди пред разследващите, че е била наясно със сертификатите, използвани за заобикаляне на санкциите на Украйна върху руското гориво. Компанията заяви, че е предоставила пълна информация на украинските митнически власти, за да могат документите да бъдат проверени и да се определи действителният произход на товара.

Решенията на украинския съд, цитирани в разследването, показват, че данните от Orlen Lietuva пораждат съмнения относно произхода на пропан-бутан (LPG), изнасян от Jozita и Gazimpeks. В някои случаи съдилищата подозират, че европейският LPG е бил „разреден“ с руско гориво, смесвайки местно произведени продукти с руски LPG. Съобщава се, че някои сертификати, обхващащи 20 тона LPG, са били използвани за доставки на количество, надвишаващо 50 пъти това.

Разследването отбелязва, че съгласно украинското законодателство произходът на „разредения“ европейски газ не е необходимо да се променя, когато се смесва с руски втечнен нефтен газ (LPG), което създава вратичка, позволяваща на компаниите да заобикалят забраните за внос дори след въвеждането на санкции върху руско гориво.

Представители на Йозита и Газимпекс заявиха пред Siena, че не са нарушили литовското законодателство, нито украинските санкции.

„Газимпекс“ е свързан с руския енергиен сектор: от 2021 г. до юли 2024 г. компанията се ръководеше от Николай Елисеев, руски гражданин и бивш ръководител на „Роснефт“, втората по големина държавна енергийна компания в Русия, която е под санкции на ЕС и САЩ.

Собственичката на компанията, Оксана Елисеева, е получила литовско гражданство през 2021 г., след като е предоставила невярна информация за отказ от руско гражданство. Според разследването, по-късно тя е продължила да използва руски паспорт за международни пътувания.