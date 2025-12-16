Модернизация на C-130: Гръцките военновъздушни сили с нови планове

Гърция също така проучва възможността за самолети C-390

Гърция е поискала от САЩ информация за цената и наличността на три нови транспортни самолета C-130J-30, според гръцките военновъздушни сили. Най-новият модел на Lockheed Martin е с удължен фюзелаж за по-тежки товари и повече персонал. Атина търси възможности за транспорт на персонал, въздушни нападения и въоръжени операции, потенциално за своето Командване за специални операции, пише електронното издание на в. Kathimerini.

Два самолета ще се нуждаят от преобразуване в самолети-цистерни за зареждане с гориво във въздуха, което е приоритет в гръцкия план за обществени поръчки в областта на отбраната за периода 2025-2036 г. Те ще поддържат и спасителни операции и медицински евакуации на бойното поле, с оборудване, позволяващо преобразуване в MEDEVAC. Изискват се усъвършенствани системи за самозащита, оборудване за електронна война и подсилена балистична защита на фюзелажа, както и възможност за преобразуване на самолети за VIP транспорт.

Гърция също така проучва възможността за самолети C-390, произведени в Бразилия, и участие в местната индустрия чрез Hellenic Aerospace Industry.