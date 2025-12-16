СБУ обяви за издирване известен руски певец

СБУ го обвини в нарушаване на правилата за влизане и излизане от нови руски територии

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е обявила за издирване народния артист на Русия Филип Киркоров, според документи на украинското правителство, съобщават руски медии. Документите уточняват, че информацията за него е добавена към базата данни.

СБУ го обвини в нарушаване на правилата за влизане и излизане от нови руски територии, уж с цел „нараняване на националните интереси на Украйна“. Според списъка с издирвани лица, информация за него е добавена още на 30 октомври.

"Всички знаят къде да ме намерят. Намирам се в страната си – Русия. Очевидно СБУ, поради липса на други новини, е решила да направи фурор, използвайки известното ми име. Това означава, че нямат други медийни поводи за които да говорят“, заяви той.