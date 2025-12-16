Треска за подаръци: Хиляди опасни играчки с токсична боя са конфискувани на черноморско пристанище

Експертите казват, че играчките са много опасни, лесно се чупят и могат да бъдат погълнати от деца

Треска за подаръци започна, но някои от подаръците могат да бъдат опасни. Хиляди играчки, донесени от Азия, бяха конфискувани на митницата в пристанището на Констанца, предава румънският телевизионен канал Didi24. Те са изработени от пластмаса, която лесно се чупи, съдържат токсична боя или материали, които се отлепват много лесно и могат да бъдат погълнати от малки деца.

Фалшивите стоки се държат в складовете на пристанището Констанца Юг - Аджиджа. От 1 януари граничната митническа служба Констанца Суд е открила над 884 000 артикула на стойност 6 милиона евро, от които 75% са фалшиви продукти. Експертите казват, че играчките са много опасни, лесно се отделят и могат да бъдат погълнати от деца.

90% от конфискуваните стоки идват от Китай. През февруари над 12 000 фалшиви играчки бяха открити от граничната полиция в контейнер на пристанището в Констанца. Стоките на стойност над 2 милиона леи са дошли от Китай и са били предназначени за компания в Румъния.