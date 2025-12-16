Главният прокурор на Северна Македония подаде оставка

Главният прокурор на Република Северна Македония, Люпчо Коцевски, обяви днес оставката си, подчертавайки, че процедурата за освобождаването му е политически мотивирана. Решението той съобщи на пресконференция в Прокуратурата, като посочи, че напуска с гордо вдигната глава, но и с разочарование от нарушаването на принципите на правовата държава.

„Функцията, която изпълнявах близо две години, упражнявах честно и достойно. Напускам с високо вдигната глава, но и с разочарование от погазването на принципите, върху които се основава правовата държава“, заяви Коцевски.

Той допълни, че е получил покана от парламента едва един час преди заседанието, на което трябваше да се обсъжда освобождаването му. Самото предложение за освобождаване не му е било връчено, а основанията в него били ограничени на три реда, без аргументация.

„Очевидно е, че предложението не се основава нито на закон, нито на факти. Законът ясно посочва, че държавният прокурор може да бъде освободен само при установено тежко дисциплинарно нарушение. Това правило съществува, за да гарантира независимостта на прокуратурата и разделението на властите, а не за защита на конкретно лице“, обясни Коцевски.

Той подчерта, че Съветът на прокурорите е дал отрицателно становище по предложението на правителството, потвърждавайки, че няма установени дисциплинарни нарушения. Според Коцевски истинската причина за исканото му отстраняване е откритото му говорене за проблемите в прокуратурата и започнатият процес на „прочистване на редиците“ на институцията.

„Аз съм първият държавен прокурор след приемането на Закона за прокуратурата през 2021 г., който извърши контрол върху работата на висшите прокуратури и на Основната прокуратура за борба с организираната престъпност и корупцията“, добави той, като заяви, че именно това е причината за опита за неговото освобождаване.