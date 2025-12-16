Турция свали неуправляем дрон в Черно море

Дрон, за който е установено, че е излязъл извън контрол, докато се е приближавал към турското въздушно пространство над Черно море, е бил свален, съобщи Министерството на националната отбрана на Турция.

Въздушен обект, приближаващ се към турското въздушно пространство над Черно море, е бил засечен и наблюдаван в съответствие с установените процедури, се казва в изявление на министерството в турската социална медийна платформа NSosyal, цитирано от Anadolu Agency.

За да се гарантира сигурността на националното въздушно пространство, на самолети F-16, определени от НАТО и контролирани на национално ниво, е възложена мисия за реагиране при тревога, отбелязва се в съобщението.

След оценката, че въздушният обект е дрон, загубил контрол, той е бил свален "в безопасна зона извън жилищни зони, за да се предотврати всякаква потенциална вреда", добавят от турското военно ведомство.