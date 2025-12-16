Какви стачки се очакват по европейските летища през декември

Още по темата: Национални стачки блокират транспорта в Италия 28.11.2025 10:31

Работниците протестират срещу ниските заплати

Стачките в транспорта са се превърнали в позната част от празничния сезон, тъй като работниците избират един от най-натоварените периоди в годината, за да се борят за по-добри заплати и условия на труд, пише Euronews.

Някои стачки се планират месеци предварително, а други се обявяват само няколко дни или часове преди да започнат. Проверете преди да пътувате, за да избегнете хаоса от промени в последния момент.

Ето всичко, което трябва да знаете за предстоящите стачки на влаковете и летищата в Европа тази Коледа.

Ако полетът или влакът ви е отменен или закъснява, може да имате право на нов билет или компенсация. Прочетете нашия наръчник за пълни подробности.

Италия: Персоналът на летището планира координирана стачка

На 17 декември част от наземния персонал, екипажът на авиокомпаниите и контрольорите на въздушното движение в Италия ще участват в координирана стачка.

Четиричасовата стачка ще включва персонала на ENAV на летището в Рим, който се занимава с контрола на въздушното движение; персонала на Assohandlers, който обслужва наземните услуги на големите италиански летища и за авиокомпании като Ryanair, Wizz Air и easyJet; персонала на ITA Airways, националния превозвач на Италия; персонала на авиокомпанията Vueling; и наземния персонал на компаниите Air France и KLM.

Стачката ще продължи от 13:00 до 17:00 часа, но може да доведе до смущения през целия ден с закъснения на полети и по-дълги опашки за чекиране и багаж, включително на големите летища в Милано, Рим, Венеция, Неапол и Катания.

Нискотарифните авиокомпании рядко предлагат най-ниските си рекламирани такси за ръчен багаж, твърди потребителската организация.

Великобритания: Летищата в Лондон предстоят коледни стачки

От 19 до 22 и от 26 до 29 декември наземният персонал на easyJet на летище Лутън в Лондон ще стачкува, което може да доведе до забавяния при чекирането и обработката на багажа.

Летище Лондон Хийтроу също се готви за коледен хаос в пътуванията: от 22 до 24 и 26 декември кабинният екипаж на Scandinavian Airlines Services (SAS) ще стачкува. Полетите до основните центрове на авиокомпанията като Копенхаген, Стокхолм и Осло вероятно ще бъдат засегнати.

Работниците протестират срещу ниските заплати, които според профсъюза Unite са ги принудили да разчитат на хранителни банки, когато пътуват до скъпите скандинавски центрове.

„Това е истинско поведение в стил Гринч от страна на SAS – компанията се възползва от доброто отношение на персонала си и сега ще бъде отговорна за отменените коледни полети“, каза регионалният представител на Unite Калъм Рочфорд.

От лятото насам служителите, работещи за испанския партньор на Ryanair за наземно обслужване, Azul Handling, организират седмични стачки заради условията на труд, бонусите и стабилността на работните места.

До 31 декември стачките ще продължат в сряда, петък, събота и неделя между 5 и 9 сутринта, 12 и 3 следобед и 9 вечерта до полунощ.