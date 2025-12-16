Сиярто: Ако избухне война между Европа и Русия, Европа няма да оцелее

Това е военна провокация от безпрецедентен мащаб
Ако избухне война между Европа и Русия, Европа няма да оцелее. Това написа в социалната мрежа Х външният министър на Унгария Петер Сиярто.
"Брюксел иска да изпрати още 210 милиарда евро на Украйна, включително около 115 милиарда евро за оръжия. Европейският съюз (ЕС) пренебрегва собствените си правила, като планира да финансира този пакет чрез замразени руски активи, които предизвика раздор в европейската къща. Този ход би повишил риска от ескалация до ниво, невиждано през последните три години. Замразяването на руски активи вече беше сериозна стъпка, но използването на тези активи отива още по-далеч", написа още Сиярто.
Сиярто допълни, че вземането на руските активи е "военна провокация от безпрецедентен мащаб."
"Ето защо на заседанието на Съвета по външни работи ще заявя ясно, че за Унгария рискът от по-нататъшна ескалация е неприемлив. Просто защото, ако избухне война между Европа и Русия, Европа няма да я оцелее", добави Сиярто.
Brussels wants to send another €210 billion to Ukraine, including around €115 billion for weapons.— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) December 15, 2025
The EU is disregarding its own rules by planning to finance this package through frozen Russian assets. This move would raise the risk of escalation to a level not seen in the… pic.twitter.com/DGrBBZ9a5F