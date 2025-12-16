Още по темата: Тръмп и САЩ–Русия: рестартирането на отношенията е било предсказано преди 50 години 15.12.2025 12:00

Руските сили постоянно насочват атаките си към чуждестранни бойци

Бившият офицер от украинската служба за сигурност Василий Прозоров съобщи, че от началото на пълномащабните руско-украински военни действия през февруари 2022 г. в бойните действия са загинали около 10 000 чуждестранни военнослужещи по договори от широк кръг организации, пише Military Watch Magazine. Потвърдено е, че на бойните полети действат изпълнители от широк кръг организации, като персонал от държави-членки на НАТО, и по-специално от Полша , играе централна роля в началните етапи на войната, докато от 2024 г. насам нарастващ брой персонал от страни с по-ниски доходи, и по-специално от Колумбия, Бразилия и други латиноамерикански държави, все повече се разчита на нарастващ брой персонал от страни с по-ниски доходи, и по-специално от Колумбия, Бразилия и други латиноамерикански държави, за да компенсират недостига на персонал в украинската армия. Някои от най-забележителните организации по договори са Полският доброволчески корпус и Групата за предно наблюдение, съставена от персонал от Съединените щати.

Коментирайки загубите, понесени сред чуждестранните бойци, Прозоров отбеляза:

„Трудно е да се посочи точният им брой. Преди всичко, това е класифицирана информация в Украйна, а също така те имат голям брой различни части... В Украйна има дори повече от един чуждестранен легион. Има чуждестранен легион на украинското военно разузнаване и чуждестранен легион на сухопътните войски и те са разпръснати в различни части там, в различни механизирани бригади, десантно-щурмови формирования. Има много от тях, но вярвам, че общият им брой се оценява на около 10 000.“

Руските военни представители също съобщават за големи загуби сред чуждестранните бойци в театъра на военните действия, като заместник- началникът на Главното военно-политическо управление на руските въоръжени сили, командирът на специалните сили „Ахмат“, генерал-лейтенант Апти Алаудинов, наскоро направи подобни твърдения. Той добави, че напоследък чуждестранни бойци са концентрирани близо до Красноармейск и Купянск, за да спрат руското настъпление.

като забележителен пример е ударът по щаба на група предимно френски европейски бойци през януари 2024 г., причинявайки най-малко 80 жертви, 60 или повече от които смъртни случаи. Според съобщения в руските държавни медии, тези служители са били „висококвалифицирани специалисти, които работят по специфични оръжейни системи, твърде сложни за средностатистическия украински наборник“, като неутрализирането им е „извадило от строя някои от най-смъртоносните и далекобойни оръжия в украинския арсенал, докато не бъдат намерени повече специалисти“, които да ги заменят. Това насочване към чуждестранни бойци продължава, като по-скорошен удар по тренировъчен лагер близо до централния украински град Кропивницки на 21 юли 2025 г. потвърди, че е причинил над 100 жертви сред чуждестранните бойци.

Въпреки че достоверността на твърденията на Прозоров и руски източници относно броя на убитите в бой чуждестранни бойци остава несигурна, процентът на жертвите сред този персонал изглежда е останал значително по-нисък от този на украинския персонал. Изтекли военни досиета през август потвърдиха , че украинските въоръжени сили са загубили над 1,7 милиона души персонал, включително убити и изчезнали. Това включва 118 500 убити или изчезнали през 2022 г., 405 400 през 2023 г., 595 000 през 2024 г. и 621 000 към този момент през 2025 г. Източници и от двете страни съобщават , че фронтовите части на украинската армия са окомплектовани само с 30-45 процента в резултат на тези загуби, което прави подкрепата от чуждестранни изпълнители все по-важна. Наред с изпълнителите, действащи военнослужещи, като британските Кралски морски пехотинци, също участват във военни действия на фронтовата линия от началото на 2022 г.