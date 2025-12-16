Испания въвежда месечна карта за обществен транспорт: каква ще бъде цената

Схемата може да помогне на някои работници да намалят месечните си разходи

Социалистическото правителство на Испания ще пусне национална карта за обществен транспорт, която ще позволява на хората да пътуват навсякъде в страната с автобус или влак срещу фиксирана месечна такса от 60 евро, съобщава The Guardian.

Премиерът Педро Санчес представи инициативата в понеделник, като заяви, че тя ще влезе в сила през втората половина на януари и има за цел „да промени завинаги начина, по който испанците разбират и използват обществения транспорт“.

Новината за картата, чиято цена все още не е обявена публично, дойде в момент, в който коалиционното правителство на Санчес се бори да оцелее след серия от обвинения в корупция и сексуален тормоз, които засегнаха неговия близък кръг, Испанската социалистическа работническа партия (PSOE) и неговата администрация.

Въпреки призивите на опонентите му да проведе предсрочни общи избори, Санчес обеща да продължи да управлява, като настоява, че Испания е на прав път и че правителството му има „енергията и решимостта“ да стигне до края на настоящия законодателен мандат през 2027 г.

Премиерът приветства транспортната карта като доказателство за ангажимента на администрацията му да подобри ежедневието на испанците. Той заяви, че картата, която ще струва 30 евро на месец за лица под 26 години, ще позволи на хората да „пътуват навсякъде в страната“ с влакове за средни разстояния и предградски влакове, както и с национални автобусни линии.

Според Санчес, схемата може да помогне на някои работници да намалят месечните си разходи за пътуване с до 60%.