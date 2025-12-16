Мистериозна смърт в Москва разтърси Сърбия

Радомир Куртич, представител на сръбската оръжейна компания „Jugoimport SDPR“, е починал на 17 ноември при съмнителни обстоятелства на улица в Москва. Новината бе съобщена от сръбски медии.

Сръбският президент Александър Вучич е получил доклад за смъртта на Куртич от военните служби за сигурност и от Агенцията за сигурност и информация (БИА). Вече почти месец сръбските власти очакват съдебномедицинските доклади от руския край, но до момента те не са предоставени.

Според наличната информация руските разследващи органи не са предоставили официални данни за инцидента нито на сръбското посолство, нито на представителството на „Jugoimport SDPR“ в Москва, нито на сръбските служби за сигурност.

Куртич е бил на втория си мандат като представител на компанията в Москва. Подозренията около случая се засилват от факта, че вътрешна комисия на фирмата е установила липсата на голям брой документи и твърди дискове от компютрите в офиса на компанията.

Президентът Вучич е провел среща с представители на службите за сигурност и на „Jugoimport SDPR“, като е подчертал, че никой не трябва да бъде обвиняван без солидни доказателства. В същото време той настоява Сърбия да получи цялата необходима информация от руската страна.

„Не трябва да обвиняваме никого, докато не получим солидни доказателства, но изискваме цялата необходима информация от представителите на руската държава и руската държавна сигурност“, заяви Вучич.