Словакия влиза в оръжейната надпревара с нова мегалиния за снаряди

Словакия пусна в експлоатация нова високотехнологична автоматизирана линия за производство на артилерийски боеприпаси с голям калибър. Съоръжението се намира в завода на компанията „ЗВС Холдинг“ в град Дубница над Вахом, съобщи словашката национална агенция ТАСР.

Новата линия се определя като най-модерната от този тип в Европа и ще увеличи значително производствения капацитет на предприятието. Очаква се заводът да произвежда около 280 000 артилерийски снаряда с калибър 155 мм годишно, като в по-дългосрочен план производството може да достигне до 1 милион боеприпаса.

Министърът на отбраната на Словакия Роберт Калиняк заяви, че с въвеждането на новото съоръжение страната има потенциал да се превърне в един от водещите производители на артилерийски боеприпаси с голям калибър в света. По думите му Словакия може да влезе в челната петица глобално и сред лидерите в Европа.

Новата производствена линия позволява изработка на боеприпаси с калибри от 81 до 155 мм и е проектирана да работи на две смени, седем дни в седмицата. Общата стойност на инвестициите на „ЗВС Холдинг“ в завода в Дубница над Вахом, включително новата линия и свързаната инфраструктура, възлиза на близо 100 милиона евро.