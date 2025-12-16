ЕК се огъна: Брюксел отстъпва от забраната за нови бензинови и дизелови автомобили от 2035 г.

Още по темата: ЕС отлага забраната за автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2035 година 15.12.2025 15:12

ЕК отстъпва назад под натиск от производителите на автомобили: Автомобилите с двигатели с вътрешно горене могат да се продават след 2035 г.

Във вторник Европейската комисия предложи да отмени забраната за продажба на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2035 г., като по този начин позволи продължаването на продажбата на неелектрически превозни средства, след силен натиск от Германия, Италия и европейската автомобилна индустрия.

Изглежда, че изпълнителният орган на ЕС e огънал под призивите на автомобилните производители да продължи да продава plug-in хибридни автомобили и автомобили с удължен пробег, за да им помогне да се конкурират с Tesla и китайските производители на електрически превозни средства, съобщава Reuters .

Настоящите правила на ЕС изискват всички нови автомобили и микробуси да бъдат с нулеви емисии от 2035 г. Съгласно предложението от вторник, новата цел би била 90% намаление на емисиите на CO2 спрямо нивата от 2021 г., вместо 100%.

Производителите на автомобили трябва да компенсират останалите емисии, като използват нисковъглеродна стомана, произведена в ЕС, и синтетични електронни горива или нехранителни биогорива, като например селскостопански отпадъци и използвано олио за готвене.

Планът дава на автомобилните производители тригодишен период, от 2030 до 2032 г., за намаляване на емисиите на CO2 от леките автомобили с 55% спрямо нивата от 2021 г., докато целта за микробусите ще бъде намалена от 50% на 40%. Тези мерки, които изискват одобрението на правителствата на ЕС и Европейския парламент, бележат най-голямата крачка назад на блока от екологичните политики, приети през последните пет години.

Решението идва, след като Ford Motor обяви отписване на 19,5 милиарда долара в понеделник, тъй като елиминира няколко модела електрически превозни средства в отговор на политиките на администрацията на Тръмп и намаляващото търсене на електрически превозни средства. Европейските автомобилни производители, включително Volkswagen и собственикът на Fiat, Stellantis, също сигнализираха за ниско търсене на електрически превозни средства и призоваха за по-облекчени цели и по-ниски глоби за неспазването им.

Германските производители са под особен натиск, тъй като губят позиции в Китай от конкурентите си там и са изправени пред нарастваща вътрешна конкуренция от китайския внос на електрически превозни средства. От друга страна, индустрията за електрически превозни средства предупреди, че облекчаването на целите за емисиите може да подкопае инвестициите и Европа може да изостане още повече от Китай в прехода към чисти автомобили.

"Преминаването от ясната цел за 100% нулеви емисии към 90% може да изглежда малко, но ако се обърнем назад сега, няма само да навредим на климата. Ще навредим на способността на Европа да се конкурира с конкурентите си", каза Михаел Лохшелер, главен изпълнителен директор на шведския производител на електрически превозни средства Polestar. Уилям Тодтс, изпълнителен директор на групата за застъпничество за чист транспорт T&E, заяви, че ЕС се бави, докато Китай бърза. "Задържането на двигателите с вътрешно горене няма да помогне на европейските автомобилни производители да се върнат на върха", каза той, пише Reuters, цитирана от Digi24.