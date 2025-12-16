Германия достави нови системи Patriot и Iris-T на Украйна, праща и ракети AIM-9 Sidewinder

От последната ни среща значително засилихме противовъздушната отбрана на Украйна

Германия е доставила две системи Patriot и деветата система за противовъздушна отбрана Iris-T на въоръжените сили на Украйна, съобщи германският министър на отбраната Борис Писториус, предава РБК Украйна.

"От последната ни среща значително засилихме противовъздушната отбрана на Украйна, по-специално чрез доставката на две системи Patriot, обещани през август, което стана възможно благодарение на нашите норвежки партньори, както и чрез доставката на деветата система Iris-T", каза Писториус.

Според него, догодина Германия също ще прехвърли значителен брой ракети AIM-9 Sidewinder от германските арсенали на Украйна, за да засили противовъздушната си отбрана.

Освен това, каза той, Берлин е отпуснал на Киев още 200 милиона долара за закупуване на основни оръжия и боеприпаси от американските арсенали чрез механизма PURL на НАТО.

По време на срещата в Рамщайн Великобритания обяви, че ще отпусне значителен пакет военна помощ в областта на противовъздушната отбрана на Украйна, на стойност почти 685 милиона евро.

Според британския министър на отбраната Джон Хийли, Киев ще получи също системи за противовъздушна отбрана, ракети и автоматични кули за сваляне на дронове. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте присъства на срещата в Рамщайн днес. На 14 ноември украинският министър на отбраната Денис Шмигал обяви, че е насрочена нова среща в Рамщайн за 3 декември. Причината за отлагането все още не е известна.