Вучич обяви кога ще има предсрочни избори в Сърбия

Преди края на мандата на настоящия парламент ще отидем на избори

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че в страната ще се проведат предсрочни парламентарни избори до края на 2026 г., а частични местни избори са планирани в няколко общини през следващите пет-шест месеца, съобщават местни медии.

„Преди края на мандата на настоящия парламент ще отидем на избори и хората ще имат възможност да оценят работата на всеки един от нас“, заяви Вучич пред сръбската национална телевизия РТС. Той добави, че гражданите ще решат „дали искаме да живеем в достойна и нормална Сърбия“.

Президентът подчерта, че изборите трябва да отразяват „плановете и програмите на опонентите“ и призова за представяне на по-добри политики и стратегии.

През последната година в Сърбия се провеждат антиправителствени протести, водени главно от студенти, които блокираха над 60 факултета. Протестите започнаха след трагичния инцидент на 1 ноември 2024 г. в Нови Сад, когато срутена козирка на наскоро ремонтирана жп гара отне живота на 16 души и тежко рани още един човек.

Протестиращите настояват виновните да бъдат наказани и обвиняват властите в корупция.