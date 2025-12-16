Зеленски: Страни от "Коалицията на желаещите" са готови да пратят военни в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че част от страните в т.нар. „Коалиция на желаещите“ са готови да окажат подкрепа на терен на Украйна, предаде Укринформ.

Той направи изявлението на съвместна пресконференция с нидерландския премиер Дик Схоф в Хага, но отказа да разкрие подробности за конкретните държави или обемите на военната помощ.

„В коалицията участват над 30 страни. Някои ще предоставят разузнавателна информация, други са готови да изпратят военнослужещи в Украйна. Всичко това е описано в приет от коалицията документ, който няма да бъде публичен“, обясни Зеленски.

По-рано британският премиер Киър Стармър съобщи, че коалицията е подготвила военни планове за укрепване на украинската сигурност по въздух, море и суша.