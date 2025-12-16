Европа едва ли ще има собствен изтребител от пето поколение

Франция, Германия и Испания не се разбраха

Срещата между министрите на отбраната на Франция, Германия и Испания не доведе до пробив за спасяването на проблемния проект FCAS за съвместен европейски боен самолет. Според източници, запознати с разговорите, цитирани от „Ройтерс“, реализацията на програмата на стойност около 100 млрд. евро вече изглежда „много малко вероятна“.

FCAS предвиждаше разработването на изтребител от пето поколение до 2040 г., който да замени френските Rafale и германските и испанските Eurofighter. Очакванията бяха на срещата на върха на ЕС в Брюксел тази седмица да бъде обявено преминаване към следващ етап от проекта, но това вече е под въпрос. Според източниците Франция настоява решението да бъде отложено за следващата година, докато Германия е искала финализиране до края на 2025 г.

Основното разногласие е свързано с разпределението на ролите в проекта, по-специално с настояването на френския производител Dassault да поеме водеща роля за сметка на германския партньор Airbus — позиция, която Берлин определя като неприемлива. Спорове има и по ключови компоненти на програмата, включително т.нар. „боен облак“ и безпилотните системи.

Допълнително напрежение създават различията в стратегическите военни нужди на двете държави. Франция иска самолет, способен да носи ядрени бойни глави и да оперира от самолетоносач, докато Германия вече избра американските F-35 за задачите по ядреното възпиране на НАТО. По-рано ръководителят на Dassault постави под въпрос бъдещето на FCAS, като заяви, че проектът зависи от готовността на Германия да намали зависимостта си от вноса на американско въоръжение.

Френското и германското министерство на отбраната засега не са коментирали темата.