Полските служби арестуваха студент, планирал терористичен атентат на коледен базар

Целта на престъплението беше да се сплашат много хора и да се подкрепи ИДИЛ

Полските служби за сигурност са задържали студент, заподозрян в подготовка на "масово нападение" на коледен базар, съобщи във вторник Яцек Добржински, говорител на полските специални служби.

Матеуш В., студент в Католическия университет в Люблин, е искал да извърши атака с експлозиви и е планирал да се присъедини към терористична организация, каза той.

"Целта на престъплението беше да се сплашат много хора и да се подкрепи Ислямска държава. По време на разследването служители на Агенцията за вътрешна сигурност иззеха носители на данни и предмети, свързани с исляма", написа Добржински в платформа X.

На пресконференция във вторник той добави, че властите не са открили "следи от руски връзки" с нападателя, съобщи новинарската мрежа TVP World.

Прокуратурата обвини Матеуш В. в "предприемане на подготвителни действия за извършване на терористична атака, която би могла да доведе до смъртта или тежките наранявания на много хора".

"Освен това, той е предприел стъпки за установяване на контакт с терористична организация, включително получаване на нейната подкрепа за извършване на нападението", се казва в изявлението.

Властите не са предоставили повече подробности за заподозрения, който е бил задържан предварително за срок от три месеца.