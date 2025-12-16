Бумът на евтините пратки от Китай поставя гръцките пазари под натиск

Още по темата: Гърция отчита значително увеличение на просрочените задължения 05.12.2025 08:48

През 2024 г. на европейския пазар са влезли 4,6 милиарда пратки под 150 евро

Хиляди пратки с ниска стойност, често под 150 евро, се доставят ежедневно в цяла Гърция, както до домовете, така и до пощенските кутии, което създава неравнопоставеност за местните предприятия. Представители на пазара предупреждават, че настоящата система, която позволява безмитен внос главно от Китай и други страни извън ЕС, подкопава гръцките компании, които трябва да плащат мита, ДДС и разходи за съответствие, за да отговорят на стандартите на ЕС, пише To Vima.

Според Гръцката конфедерация за търговия и предприемачество (ESEE) над 91% от пратките в ЕС под 150 евро идват от Китай. Само в Гърция ежедневно пристигат до 50 000 поръчки с ниска стойност — брой, който продължава да нараства. Проучванията показват, че едно на всеки пет евро, изразходвани от гръцките потребители на онлайн платформи, се връща в Китай, като приблизителната пазарна стойност варира между 529 и 627 милиона евро.

Гръцките търговци на дребно са изправени пред трудни условия, твърдят ESEE, Гръцката асоциация за електронна търговия (GRECA) и търговските асоциации в цялата страна. Големите платформи, по-специално Temu и Shein, вече контролират 15–20 % от гръцкия пазар на електронна търговия.

Проучване на INEMY оценява, че общите загуби за гръцката икономика от този приток могат да достигнат 188–204 милиона евро – три пъти повече от приходите от стандартното данъчно облагане на търговията на дребно.

Търговците призовават за намеса на ЕС. Вниманието е насочено към текущите европейски мерки срещу нелоялната конкуренция, включително очакваното прилагане от ECOFIN на политическото споразумение от ноември миналата година за налагане на мита върху пратки под 150 евро и съдебното дело на Франция срещу Shein, което се разглежда като потенциален „тест случай“ за държавите членки на ЕС.

През 2024 г. на европейския пазар са влезли 4,6 милиарда пратки под 150 евро, а прогнозите за 2025 г. достигат 6 милиарда. Европейските и гръцките предприятия, които спазват строги стандарти за качество, труд и околна среда, се борят да се конкурират с лошо регулирания внос, като се сблъскват с ценови натиск, намален оборот и отслабени местни пазари.

Сега се очаква ECOFIN да потвърди ангажимента на ЕС, като наложи мита върху тези пратки от 2026 г. — две години по-рано от първоначално планираното.

Остават ключови въпроси: точната начална дата, дали тя ще бъде еднаква за всички държави членки, структурата на преходната рамка и прилагането на такси за управление — като се гарантира, че тези разходи няма да се поемат от потребителите.