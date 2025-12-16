Жилищната криза в Гърция: защо новите къщи са недостъпни за гърците

Съотношението е още по-лошо в северните и южните предградия

Увеличаването на предлагането на имоти е основно предизвикателство за справяне с жилищната криза в страната, но изграждането на повече нови апартаменти на този етап не осигурява решение за средностатистическото гръцко семейство, особено в басейна на Атика. Причината е очевидна: изключително високите цени, пише електронното издание на в. Kathimerini.

Броят на имотите за продажба, които са на не повече от пет години, се оценява на около 20 000, а средната продажна цена далеч надхвърля 4000 евро на квадратен метър. Това означава, че за апартамент от 100 кв. м. са необходими над 380 средни гръцки заплати, което се равнява на повече от 32 години трудов стаж.

Съотношението е още по-лошо в северните и южните предградия, където има по-голямо предлагане на имоти за продажба, но цените достигат до 6000-8000 евро/кв.м.

Фактът, че закупуването на новопостроен имот вече не е опция за средностатистическото гръцко семейство, предизвиква силно безпокойство. От една страна, относно хода на строителната дейност в страната оттук нататък. Също така е въпрос на безпокойство относно това какви биха могли да бъдат източниците, от които ще дойде предлагането на достъпни жилища.

Очаква се премиерът да обсъди въпроса в бюджетната си реч тази седмица.