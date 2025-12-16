Ипотечна криза: От какво се лишават европейците, за да свържат двата края

Около 75% от европейците казват, че са били принудени да намалят разходите си

На фона на проблемите с разходите за живот, празниците през 2025 г. вероятно ще бъдат по-скромни за много хора, които са били принудени да се откажат от удобствата и в някои случаи да изберат по-скромни планове за Коледа. Скочилите разходи за жилища бързо се превръщат в Гринч на Европа, като охлаждат желанието на хората да правят социални планове за Коледа, пише Euronews.

Около 75% от европейците казват, че са били принудени да намалят разходите си, за да могат да плащат ипотеките си през последните 12 месеца, според проучване сред повече от 20 000 души в 23 страни.

Ирландия и Унгария изпитват особено силно натиска, като впечатляващите 90% от купувачите на жилища там съобщават, че са затегнали коланите, се казва в Доклада за тенденциите в жилищния сектор за 2025 г.

Румънците и малтийците са в още по-лошо положение, като 93% казват, че са били принудени да ограничат разходите си, а Италия е начело на петте големи икономики в Европа с 86%.

Сам у дома: Кой пропуска коледната вечеря?

Финландците – едно от малкото население, където нивото на бедност е нараснало от 2015 г. насам – са най-нерешителни да отворят домовете си, като 40% от тях предпочитат скромни празненства.

По същия начин поне един на всеки трима румънци (35%) и унгарци (33%) предпочита да прекара Коледа зад затворени врати.

Но финансовото напрежение от коледните събирания засяга и гостите, които обикновено прекарват 2,3 часа на път, за да празнуват с близките си.

Турските жители правят най-дългите пътувания, които средно продължават 4,5 часа.

Междувременно холандците се радват на кратки пътувания от само 1,3 часа, а 40% от анкетираните като цяло пътуват по-малко от час.

Пътуването често е най-кратко за тези, които живеят сами, като 25% живеят на разстояние до 30 минути от местоназначението си.

Срещите, клубовете и фестивалите са първите жертви на кризата в разходите за живот, като 41% от европейците жертват излизанията, за да плащат ипотеките си.

Най-големият спад се наблюдава в Гърция, където почти шест от всеки десет души (58%) са намалили бюджета си за нощни излизания, докато повечето литовци не смятат това за вариант (21%).

Храната и алкохолът заемат второ място в списъка с разходите, които се съкращават, като 38% от анкетираните казват, че намаляват разходите си за удоволствия, а в Малта този процент достига 61%.

Ваканциите са на трето място (37%), като повече от половината от полските (52%) и ирландските граждани (51%) планират да останат у дома. И отново, това не е опция за литовците, като само един на всеки 10 души отменя плановете си за почивка поради ипотечни плащания.

Други мерки за икономия на бюджета засягат дрехите (според 29% от хората), електрониката (26%), абонаментните услуги като Netflix или Spotify (25%) и хобитата (22%).

13% признават, че намаляват разходите за ежедневни необходимости, включително тоалетни принадлежности, като Германия и Финландия са далеч над средното, като и двете отчитат 22%.