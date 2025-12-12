Испания увеличава пенсиите през 2026 г.

Още по темата: Хроничната бедност в Испания се увеличава 29.10.2025 12:02

Това са допълнителни 572 евро годишно за средната пенсия

Правителството все още трябва да реши с колко ще се увеличат минималните и неконтрибуторните пенсии, които ще се увеличат повече от останалите. Пенсиите на над 11 милиона пенсионери ще се увеличат с поне 2,7% от следващия януари, както беше обявено на 28 ноември, след публикуването на предварителните данни за ИПЦ. Този петък Националният статистически институт (INE) потвърди, че инфлацията се е увеличила с 3% на годишна база през ноември и тази цифра беше необходима за изчисляване на окончателния размер, с който ще се увеличат пенсиите през следващата година, пише El Pais.

Така, според закона, който от 2022 г. отново задължава пенсиите да бъдат преоценени поне в съответствие с индекса на потребителските цени (ИПЦ), осигурителните обезщетения на 10,4 милиона пенсионери в системата за социално осигуряване и тези на други 700 000 държавни служители ще се увеличат през следващата година със същия размер, както средното увеличение на цените между декември 2024 г. и миналия ноември. Тоест, гореспоменатите 2,7%.

В очакване на окончателните изчисления от системата за социално осигуряване относно общото увеличение на обезщетенията, предстоящата преоценка ще струва на публичната хазна приблизително 5,4 милиарда евро. Този разход ще бъде трайно включен в пенсионната сметка, която тази година вече надхвърля 200 милиарда евро годишно.

Според изчисления на Министерството на социалното осигуряване, социалната сигурност и миграцията, потвърденото увеличение от 2,7% ще означава допълнителни 572 евро годишно за средната пенсия за осигурителен стаж и възраст, която според последните данни възлиза на приблизително 1511,5 евро на месец. По този начин, от следващата година средната пенсия за осигурителен стаж и възраст, получавана от повече от две трети от всички пенсионери (6,5 милиона души), ще бъде малко над 1550 евро, което представлява увеличение от приблизително 41 евро на месец, изплащано на 14 вноски.

Средната пенсия в момента е 1316,70 евро.

За тази средна пенсия в цялата система увеличението ще възлиза на приблизително 500 евро повече годишно (около 36 евро повече на месец, изплащани на 14 вноски).

В случай на максимални пенсии, които понастоящем са определени на 3267,60 евро бруто на месец (45 746,40 евро бруто годишно на 14 плащания), те ще се увеличат до приблизително 3356 евро на месец (приближавайки се до 47 000 евро годишно). Освен това само новите максимални пенсии ще получат допълнително увеличение от 0,115 процентни пункта, за да компенсират по-високите осигурителни основи. Това ще доведе таванът за най-високите нови обезщетения до около 3360 евро на месец.

Предстоящата корекция на пенсиите ще се прилага за всички пенсии в системата, дори в случаите, когато пенсионерът получава повече от една пенсия, което засяга малко над един милион души. 12-те редовни месечни плащания и двете допълнителни плащания (лятна и коледна) също ще бъдат актуализирани.