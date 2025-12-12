Цените на петрола отбелязват нов ръст на световните пазари

Очаква се нов седмичен спад

Цените на петрола се повишиха в петък, тъй като перспективата САЩ да прехванат още венецуелски петролни танкери задълбочи опасенията за доставките, но останаха на път за седмичен спад на фона на оптимизма относно евентуално мирно споразумение между Русия и Украйна, съобщава Reuters.

Фючърсите на суровия петрол Brent се повишиха с 29 цента, или 0,5%, до 61,57 долара за барел до 01:15 GMT, а американският суров петрол West Texas Intermediate беше на 57,91 долара за барел, което е с 31 цента, или 0,5%, повече.

И двата бенчмарка паднаха с около 1,5% в четвъртък.

САЩ се готвят да прехванат още кораби, превозващи венецуелски петрол, след залавянето на танкер тази седмица, тъй като това увеличава натиска върху венецуелския президент Николас Мадуро, съобщиха в четвъртък шест източника, запознати с въпроса.

Залавянето от страна на САЩ тази седмица породи опасения относно прекъсвания на доставките.