Пламен Димитров за новия бюджет: Скандално е, че не се намери решение за младите лекари

Винаги един бюджет може да бъде по-добър. Това каза в ефира на БНТ президентът на КНСБ Пламен Димитров във връзка с предложената от управляващите втора версия на държавния бюджет за догодина.

Същественото е недопускането на увеличение на данъчната тежест, недопускането на т.нар. СУПТО, както и даването на възможност хората в администрацията да получат увеличение на заплатите с 10%. Скандално ще е, ако някой пак излезе от тази хоризонтална рамка за вдигане на доходите с повече от няколко процента отклонение. Скандално е, че не можа да се намери решение за младите медици, заради което не подкрепихме и бюджета на НЗОК – не стана ясно къде изчезнаха 260 млн. лева. Трябва да се намери формулата за младите лекари и специализанти, не виждам да е намерена такава, заяви Димитров.

По думите му трябва да има реформа за оценка и заплащане в публичния сектор. Тези несправедливи диференциации, които се получават, са една заварена картинка, каза той.

Отвързването на заплатите от средната заплата в сектор "Сигурност" и в образователния сектор трябва да бъде трайно, а не само за следващата година, отбеляза той.

В първата версия на бюджета имаше по-голяма амбиция да се инвестират повече средства, дали е било идеята да са касички за някого, не знам. Първоначално ни се обясняваше, че това е единственият възможен бюджет, сега е единственият възможен компромис. Сигурно има и трети, и четвърти сериозен компромис, каза още Пламен Димитров.