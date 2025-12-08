Медта достигна рекордно високо ниво

Недостигът на доставки продължава да предизвиква паническо купуване

Цените на медта достигнаха нов исторически връх поради опасения относно недостиг на доставки на международния пазар, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на анализатори от ANZ Research.

Цената на тримесечните фючърси върху мед на Лондонската метална борса се е повишила с 0,3%. В крайна сметка достигна 11 653 долара за тон. По време на търговската сесия цените се повишиха до рекордно високо ниво от 11 771 долара за тон.

„Недостигът на доставки продължава да предизвиква паническо купуване“, пише още изданието.

Експертите отбелязаха също, че ситуацията тази година е била повлияна от няколко кризи в ключови минни компании. Те също така отдават покачването на цените на увеличение на запасите от мед в САЩ на фона на опасения относно въвеждането на вносни мита върху рафинирания метал. Това може да доведе до недостиг на ресурси в други страни.