Предлагат таван на надценките на храни

Едва оцеляваме, заявиха производители

Производители се оплакаха от практики на търговските вериги

Да бъде сложен таван на надценките на търговските вериги при продажбата на храни. Това поискаха производители на храни по време на обществено обсъждане на междинния анализ на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за пазара на храни, продавани от големите търговски вериги. Анализът показа, че търговски вериги продават кашкавал с надценка до 91%, сирене с надценка до 82 на сто и минерална вода с надценка до 135%.

Трябва да се въведе изискване за една и съща стокова група, за стоки с едно и също качество, например кашкавал, надценката в търговията на дребно да не е по-голяма от най-ниската надценка, договорена от съответната търговска верига с производител, заяви бившият министър на земеделието Кирил Вътев.

Производителите едвам оцеляваме, допълни той и поиска законова защита на лоялната конкуренция.

Предлагаме да бъдат ограничени търговските надценки, заяви и Димитър Зоров, председател на Асоциация на млекопреработвателите в България. В Гърция този механизъм работи, продължи той. От Министерство на земеделието бяха подготвили закон за таван на надценките при основни храни, но след като мина обществено обсъждане той така и не беше внесен в Министерски съвет. Един от недостатъците на закона беше предложение да бъдат забранени големите промоции на търговските вериги.

Според Зоров със закон трябва да бъдат въведени еднакви търговски надценки за аналогични продукти. Хората вече не искат да се занимават с производство, заяви Димитър Зоров. Той обясни, че никой не иска да произвежда, ако накрая ще завърши на загуба, при положение, че търговците реализират огромни печалби. Не може надценката да е два пъти, не одобрявам порочните практики на търговските вериги, заяви Димитър Зоров. Той обясни, че неговото предприятие от 2022 г. не е вдигало цените, но цените в магазините са нараснали.

Потребителите плащат нереално високи цени, а парите не стигат до производителите, заяви Владислав Михайлов от Националната асоциация на млекопреработвателите. Държавата трябва да защити интереса на потребителите и на производителите, допълни той. Проблем за бранша е намалението на производството на млечни продукти и увеличението на вноса.

Има надценки и 2%, и 5%, каза Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, в което влизат големите търговски вериги. Той обясни, че е добре КЗК да направи анализ каква е средната надценка по различни групи храни. Искаме да провокираме саморегулация на пазара на храни, коментира председателят на КЗК Росен Карадимов. Но ако няма резултат ще упражним всички правомощия на комисията и ще санкционираме нелоялни търговски практики, допълни той.