Цените на златото и среброто достигнаха нови рекордни върхове

Автор: Труд онлайн
Цените на фючърсите върху златото и среброто на борсата Comex достигнаха нови исторически върхове, като се повишиха съответно над 4425 долара за тройунция и 69,5 долара за тройунция, според данни от търговската платформа.
Цената на златото с доставка през февруари 2026 г. се е повишила с 0,94% до 4 428,5 долара за тройунция, докато цената на среброто с доставка през март 2026 г. се е повишила с 3,01% до 69,52 долара за тройунция.
От началото на 2025 г. фючърсите на златото са се повишили с 62,82%, докато фючърсите на среброто са се увеличили повече от два пъти - със 137,27%.