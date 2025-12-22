Цените на златото и среброто достигнаха нови рекордни върхове

Още по темата: Цената на златото с нов рекорд - надхвърли 4200 долара за тройунция 15.10.2025 11:05

Те се покачиха съответно над 4 425 долара и 69,5 долара за тройунция

Цените на фючърсите върху златото и среброто на борсата Comex достигнаха нови исторически върхове, като се повишиха съответно над 4425 долара за тройунция и 69,5 долара за тройунция, според данни от търговската платформа.

Цената на златото с доставка през февруари 2026 г. се е повишила с 0,94% до 4 428,5 долара за тройунция, докато цената на среброто с доставка през март 2026 г. се е повишила с 3,01% до 69,52 долара за тройунция.

От началото на 2025 г. фючърсите на златото са се повишили с 62,82%, докато фючърсите на среброто са се увеличили повече от два пъти - със 137,27%.