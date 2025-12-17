Токът за бизнеса поскъпва с 22% от утре

При средна цена от 310,47 лева (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 18 декември.

Това е увеличение с 21,99% спрямо вчерашната цена от 254,51 лв. за мегаватчас.

Средната цена на пиковата енергия (09:00–20:00 ч.) за утре е 346,53 лв./MWh, докато извънпиковата енергия(01:00–08:00 ч. и 21:00–24:00 ч.) се търгува при 274,42 лв./MWh.

Общо за деня са продадени 86 449,637 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент „В рамките на деня“ среднопретеглената цена за 60-минутните продукти е 251,50 лв./MWh (без ДДС), а за 15-минутните продукти – 247,43 лв./MWh (без ДДС).