Цените на петрола скачат на фона на блокадата на Тръмп срещу Венецуела

Цените на петрола се повишиха с повече от 1% в сряда, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди „пълна и тотална“ блокада на всички санкционирани петролни танкери, влизащи и напускащи Венецуела, което предизвика нови геополитически напрежения в момент на загриженост относно търсенето, съобщава Reuters.

Фючърсите на суровия петрол тип Брент се повишиха с 87 цента, или 1,5%, до 59,79 долара за барел в 07:30 GMT, докато суровият петрол тип West Texas Intermediate в САЩ се повиши с 85 цента, или 1,5%, до 56,12 долара за барел.

Цените на петрола се стабилизираха близо до петгодишните си минимуми

в предходната сесия на фона на напредъка в мирните преговори между Русия и Украйна, тъй като сключването на споразумение може да доведе до облекчаване на западните санкции срещу Москва, което ще освободи доставките, дори и пазарът да се бори с нестабилно глобално търсене.

US President Trump's, announcement of a "total and complete blockade" on all sanctioned oil tankers entering or leaving Venezuela is a notable escalation due to it breadth and its immediacy.



Furthermore, it leaves yesterday’s break below year to date lows in WTI at $55.00… pic.twitter.com/g939sOHRYi — Tony Sycamore_IG (@Tony_Sycamore) December 17, 2025

Във вторник Тръмп нареди блокада на всички санкционирани петролни танкери, влизащи и напускащи Венецуела, като добави, че вече счита управляващите в страната за чуждестранна терористична организация.

Въпреки това, търговците на суров петрол в Азия заявиха, че възстановяването на покупките на фючърси, след като цените паднаха под 60 долара за барел в предходния ден, също е било ключов фактор за повишението на петрола в сряда.

Последните коментари на Тръмп дойдоха седмица след като САЩ задържаха санкциониран петролен танкер край бреговете на Венецуела.

Китай е най-големият купувач на венецуелски суров петрол, който съставлява около 4% от неговите вносове.