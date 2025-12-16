Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ отново работи

След превантивно изключване вчера

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ беше включен днес в електроенергийната система на страната в 10:54 часа, след като вчера бе превантивно изключен за подмяна на дефектирало защитно устройство, съобщават от централата.

Причината за спирането беше необходимостта от смяна на защитна мембрана на сепаратор-паропрегревателя на турбината в конвенционалната, неядрена част на блока. Всички ремонтни дейности са извършени съгласно инструкциите за техническо обслужване и са направени съответните проверки.

Мощността на блока ще бъде повишавана поетапно, като пети блок работи по график.