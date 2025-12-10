Руски търговски гигант открива първи супермаркет в Сърбия

Веригата магазини с ниски фиксирани цени се разшири до 7 700 през 2025 г.

Руската търговска верига за стоки с ниски фиксирани цени Fix Price планира да навлезе на пазара в Сърбия, като първите магазини се очаква да отворят врати в началото на 2026 г., съобщиха от пресслужбата на Fix Price за руската информациона агенция.

„Групата планира да навлезе на сръбския пазар през 2026 г. В страната вече работи офис на компанията, създаден е регионален екип, а магазините ще започнат да отварят врати през първото тримесечие на годината“, отбелязаха от пресслужбата.

Веригата магазини с ниски фиксирани цени се разшири до 7 700 през 2025 г. Средната численост на служителите във всички страни на присъствие е била над 49 700 за периода януари - ноември 2025 г.

Търговската площ на магазините Fix Price във всички страни, където компанията присъства, е над 1,66 милиона квадратни метра. Русия заема по-голямата част от тази площ - над 1,47 милиона квадратни метра. Търговската площ в чужбина е около 191 500 квадратни метра.