Световен гигант навлиза на българския пазар

Американската франчайз мрежа за недвижими имоти Keller Williams (KW), най-голямата в света по брой асоциирани брокери с близо 190 000 глобално, официално навлиза на българския пазар, съобщава economic.bg. Първият център на компанията в София отбелязва разширяването ѝ в Югоизточна Европа.

Моделът на KW се различава от традиционните практики у нас. Компанията залага на концепцията „брокерите са партньори, а не служители“, като брокерите, достигнали определен годишен праг на сделки, могат да запазват до 100% от комисионната си. Освен това KW инвестира в професионално развитие, менторски програми и предоставя достъп до модерни дигитални инструменти, включително изкуствен интелект и интегрирани CRM системи.

Управлението на българския франчайз ще бъде поето от Паскал Дъфи, собственик и управляващ директор на местната агенция First Estates.

Президентът на KW Worldwide, Бил Сотерофф, определи старта в България като „монументален“ във видеообръщение. Навлизането на компанията се случва на фона на изключително активен пазар на недвижими имоти и представлява сериозно предизвикателство към установените местни агенции.

Ключов елемент от франчайза е, че брокерите запазват собствеността върху своите данни и брандове, а KW предоставя глобалната си платформа и технологичната сигурност.