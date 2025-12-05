Икономиката на страната ни нарасна с 3,2 на сто

БВП на човек е 4987 евро за едно тримесечие

В Полша и Ирландия са по-добре

Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната през третото тримесечие на годината нараства с 3,2% в сравнение със същия период на миналата година и с 0,7% спрямо второто тримесечие, обявиха от НСИ. В рамките на едно тримесечие произведеният БВП възлиза на 62,659 млрд. лв., или по 9755 лв. на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е малко над 32 млрд. евро, като на човек от населението се падат по 4987 евро.

Средно за страните от ЕС ръстът на икономиката през третото тримесечие е с 1,6% спрямо същия период на миналата година. Но ръстът на икономиката в редица страни е по-голям, отколкото в България. На първо място по ръст на икономиката е Ирландия с 10,9 на сто. На следващите места са Дания с 3,9 на сто, Полша с 3,8% и Кипър с 3,6 на сто.