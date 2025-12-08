Гигантска сделка! "Pegasus" купи най-големия чешки авиопревозвач

"Smartwings" оперира с близо 50 самолета и обслужва около 80 дестинации

Турската нискотарифна авиокомпания „Pegasus" обяви, че е подписала споразумение за придобиване на най-големия чешки авиопревозвач „Smartwings" и холдинговата му компания „Чешки авиолинии“. Сделката се осъществява чрез компанията Prague City Air и е на стойност 154 млн. евро.

По информация на говорителката на Smartwings Владимира Дуфкова процесът по прехвърляне на собствеността трябва да приключи в рамките на 12 месеца.

Smartwings оперира почти 50 самолета и извършва редовни, чартърни и частни полети до около 80 дестинации. Компанията беше в напреднали преговори за придобиване от полската авиокомпания LOT, но сделката пропадна през уикенда, след като Pegasus подаде конкурираща оферта.

Pegasus, основана през 1990 г., е сред най-големите нискотарифни превозвачи в региона и лети до 153 летища в 54 държави. Доскорошният чешки национален авиопревозвач „Чешки авиолинии“ прекрати собствените си полети през 2024 г. и ги прехвърли на дъщерната си „Смартуингс“.