Търсят най-много продавачи

Предложенията за програмисти са с 49 на сто по-малко

Обявите за работа в България през ноември значително намаляват, показват данни на сайт за предложения за работа. Търсенето на служители е с 13% по-малко спрямо предходния месец октомври, като предложенията за работа са с около 5300 по-малко. Спрямо същия месец на миналата година обявите за работа намаляват с 8 на сто.

През ноември спрямо предходния месец намаление на предложенията за работа има във всички сектори. Значително намаление има в секторите “Производство” (2180 предложения по-малко, 32% спад), “Счетоводство, одит, финанси” (1200 предложения по-малко, 39% спад), “Търговия и продажби” (920 предложения по-малко, 10% спад) и “Административни и обслужващи дейности” (785 предложения по-малко, 15% спад).

Спрямо същия месец на миналата година най-голям спад в обявите за работа има в сектора “Информационни технологии”, където предложенията са с 49 на сто по-малко. В сектор “Производство” обявите за работа намаляват с 27%, а в “Хотелиерство и ресторантьорство” спадът е с 15 на сто. В сектора “Маркетинг и реклама” обявите за работа намаляват с 9 на сто, а в “Логистика и транспорт” предложенията са с 8 на сто по-малко. По-малко са обявите за работа и в секторите “Търговия и продажби”, “Счетоводство, одит, финанси” и “Здравеопазване и фармация”. Увеличение на предложения за работа има в секторите “Строителство”, “Административни и обслужващи дейности” и “Изкуство”.

По отношение на това в кои сектори търсят най-много работна ръка на първо място е “Търговия и продажби” с 25% от всички предложения за работа. След него се нареждат секторите “Производство” и “Административни и обслужващи дейности”, които имат равен дял от 13% от офертите. Секторът “Хотелиерство и ресторантьорство” има дял от 12%. На следващо място е “Логистика и транспорт” с 11%.

В София са концентрирани най-много от обявите за работа - 40 на сто от всички предложения. На второ и трето място са Пловдив с 9 на сто и Варна със 7%, а след това са Бургас (3%), Русе (3%) и Стара Загора (2%).