Акциите на Ю Би Ес скочиха до най-високо ниво от 2008 година

Акциите на швейцарската банкова група Ю Би Ес (UBS) се повишиха до най-високото си ниво от 2008 г., след като швейцарски депутати предложиха компромис по новите капиталови изисквания за банката, съобщи Ройтерс.

Според информация на в. „Нойе Цюрхер Цайтунг“ група депутати са са предложили Ю Би Ес да може да покрива до 50 на сто от капиталовите изисквания за своите чуждестранни дъщерни дружества чрез допълнителен капитал от първи ред (Additional Tier 1 или AT1 - рисков капиталов инструмент, предназначен да поема загуби и да укрепва устойчивостта на банките - бел. ред.), което би облекчило натиска върху капитала. Предложението е реакция на плана на правителството банката да капитализира чуждите си подразделения на 100 на сто вместо сегашните 60 на сто, за да се гарантират потенциални загуби в чужбина.

След публикацията акциите на Ю Би Ес скочиха с над 4,5 на сто до 35,17 швейцарски франка - най-висока стойност от февруари 2008 г., като банката вече е удвоила пазарната си капитализация спрямо периода преди придобиването на изпадналата в затруднение „Креди Сюис“ (Credit Suisse) през 2023 година.

Размерът на активите на Ю Би Ес е приблизително двойно по-голям от брутния вътрешен продукт на Швейцария, което мотивира властите да избегнат повторение на кризата с „Креди Сюис“, допълва Ройтерс. Според банката правителствената реформа би изисквала набавянето на още около 24 млрд. долара.

В документа, цитиран от Ройтерс, депутатите подчертават, че Швейцария може да поддържа едни от най-строгите капиталови правила в света, но разликата със стандартите в ЕС, Великобритания, САЩ и Азия „не бива да е толкова голяма, че да подкопава конкурентоспособността“.

Планът включва и възможност за ограничаване на инвестиционното банкиране до 30 на сто от рисково претеглените активи.

Ю Би Ес определи предложението като „по-конструктивно“ от първоначалния правителствен подход, настоявайки регулациите да останат „пропорционални и съгласувани с международните партньори“. Министерството на финансите заяви, че кабинетът е внесъл своя проект и ще реши по-нататъшните стъпки в подходящ момент. Ройтерс припомня, че миналата седмица правителството вече е разглеждало облекчаване на част от новите правила, допълва Ройтерс.