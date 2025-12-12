Златото поскъпна, достигайки най-високото си ниво от над месец

Още по темата: Златото поскъпна с близо 40 на сто за една година 24.10.2025 18:50

Среброто достигна рекордно високо ниво от $64,31/унция

Златото поскъпна, достигайки най-високото си ниво от повече от месец, след като понижаването на лихвите с четвърт пункт от Федералния резерв на САЩ тласна долара надолу, докато среброто скочи до рекордно високо ниво, съобщава Reuters.

Спот златото се повиши с 1,2% до $4 280,08 за унция към 13:42 ч. ET (1842 GMT), достигайки най-високото си ниво от 21 октомври. Фючърсите на златото в САЩ с доставка през февруари се установиха с 2,1% по-високо на 4313 долара за унция.

Цената на спот среброто се повиши с близо 4% до 64,22 долара за унция, задържайки се близо до рекордното ниво от 64,31 долара, достигнато по-рано през сесията.

„Среброто изглежда дърпа златото нагоре със себе си, а също така дърпа нагоре платината и паладия... в момента има голям импулс зад него“, каза анализаторът на Marex Едуард Меир.

Щатският долар се понижи до осемседмично дъно

спрямо кошница от конкурентни валути, което направи златото на цена от щатски долари по-достъпно за чуждестранните купувачи.

„Инфлацията не се е върнала до целевата стойност от 2% на Федералния резерв, така че когато понижавате лихвите в инфлационна среда, това все още не е оптимално, това е много оптимистично за златото“, добави Меир.

В сряда Федералният резерв наложи третото си поредно намаление с четвърт пункт, а политиците също сигнализираха за вероятна пауза в по-нататъшните намаления, тъй като следят тенденциите на пазара на труда и инфлацията, която „остава донякъде висока“.