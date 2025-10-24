Поевтиня през последната седмица

Златото поскъпна с близо 40 на сто за една година, въпреки че в края на миналата седмица поевтиня с почти 8% - тръгвайки от близо 4400 долара за унция и достигайки малко над 4000 долара. След това благородният метал върна част от стойността си.

Като причина много анализатори сочат края на празничния период в Индия, но невероятно бързото поскъпване през последните седмици предполагаше навлизането на спекулативни капитали, които напускат пазара толкова бързо, колкото са се появили на него. Опашките пред търговци на инвестиционно злато в България и в градове като Токио, Лондон и Сидни подсказваха претоварване на пазара от масово навлизане на купувачи на дребно.

Фундаменталните движещи сили за поскъпване на златото се запазват - огромният дълг в развитите икономики, ескалиращата геополитическа несигурност и очакванията за по-разхлабена парична политика. “Съветваме клиентите да купуват злато с поне петгодишна перспектива, за да избегнат загуби от такъв тип неизбежни корекции по пътя на цената нагоре”, коментира изпълнителен директор на компания за инвестиционно злато.