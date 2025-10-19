Цените на зеленчуците тръгнаха нагоре, при краставиците с близо 20% за седмица

Зеленчуците и основни хранителни стоки поскъпват на борсите у нас през седмицата показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 0,22 процента тази седмица до 2,272 пункта. Миналата седмица ИТЦ беше на ниво от 2,267 пункта.

При зеленчуците, наблюдавани от ДКСБТ, най-много поскъпват краставиците - с 19,35 на сто до 2,43 лева за килограм, следвани от тиквичките, които са нагоре с 14,24 на сто и се търгуват по 1,38 лева за килограм, информира БТА. Поскъпване се наблюдава също при зелето - с 10,64 на сто до 1,04 лева за килограм. Цената на зрелият лук кромид се вдига с 11 на сто до 1,11 лева за килограм, а на морковите - 2,52 на сто и те се търгуват по 1,22 лева за килограм. Доматите качват с 5,18 на сто и се предлагат по 2,80 лева за килограм. Картофите поскъпват с 2,54 на сто до 0,97 лева за килограм. Зелените чушки се продават с 4,47 на сто повече до 1,87 лева за килограм. Единствено поевтиняват през седмицата червените чушки - с 2,35 на сто до 2,08 лева за килограм, показват данните.

При плодовете най-значително поскъпва гроздето, което се търгува с 8,11 на сто повече до 3,20 лева за килограм. Бананите качват с 1,01 на сто до 2,80 лева за килограм. Поевтиняват лимоните - с 3,36 на сто и се продават по 3,86 лева за килограм. Цената на ябълките е надолу с 2,71 на сто до 2,51 лева за килограм. Дините също поевтиняват - с 4,93 на сто до 0,54 лева за килограм.

Цената на кравето сирене се вдига с 0,86 на сто до 12,23 лева за килограм, а тази на кашкавала тип "Витоша" - с 0,65 на сто до 18,15 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е с 0,43 на сто нагоре и се продава по 1,40 лева за кофичка от 400 гр., а цената на прясното мляко пада с 0,44 на сто до 2,27 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) се вдига с 0,83 на сто и то се търгува по 3,15 лева за брой.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,34 на сто до 7 лева за килограм. Цената на яйцата (размер М) остава без промяна и те се търгуват по 0,38 лева за брой на едро. Брашното тип 500 е с 0,92 на сто нагоре и се продава по 1,53 лева за килограм. Захарта поскъпва с 2,68 на сто до 1,84 лева за килограм. Олиото е нагоре с 3,18 на сто до 3,24 на лева за литър. Цената на ориза е с 2,41 на сто по-висока и се търгува по 3,32 лева за килограм, както и на зрелия фасул - с 0,98 на сто до 4,31 лева за килограм, докато лещата поевтинява - с 2,65 на сто до 4,11 лева за килограм.